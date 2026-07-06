Haberler

Şırnak'ta Yaban Keçisini Vuran Avcıya 1 Milyon TL Cezai İşlem

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ta koruma altındaki yaban keçisini yasa dışı avlayarak yaralayan kişiye 1 milyon 276 bin 278 TL para cezası kesildi. Yaralı hayvan tedavi altına alındı.

ŞIRNAK'ta koruma altındaki yaban keçisini vurup yaralayan yasa dışı avcıya 1 milyon 276 bin 278 TL ceza uygulandı, yaralı hayvan muhafaza altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından paylaşılan açıklamada, Şırnak'ta yasa dışı avcılığa suçüstü yapıldığı belirtilerek, "Bir ihbarı değerlendiren ekiplerimizin kolluk kuvvetleriyle birlikte gerçekleştirdiği denetimlerde, koruma altındaki bir yaban keçisi yaralı halde bulundu. Yaban keçisini avlamak amacıyla yaralayan şahıs yakalanarak, ilgili kanunlar kapsamında toplam 1 milyon 276 bin 278 TL para cezası uygulandı. Yaralı yaban keçisi, tedavi edilmek üzere ilgili personelimiz tarafından muhafaza altına alındı" denildi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump, Anıtkabir'i ziyaret edecek mi? Programı netleşti

Trump'ın Ankara programı belli oldu! Anıtkabir kararı değişti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da kan donduran olay! 6 yaşındaki çocuğu kanala ittiler

İstanbul'da kan donduran olay! 6 yaşındaki çocuğu kanala ittiler
Sürücüler dikkat! Bu hatayı yapanın ehliyeti kalıcı olarak iptal olacak

Bu hatayı yapan yandı! Ehliyeti geçici değil kalıcı iptal edilecek
Kredi kartı kullanan milyonlara kötü haber! Ücretler cep yakacak

Kredi kartı kullananlar aman dikkat! Bu adımı atlayanlar yandı
Plajda oturan başörtülü anne ile kızına saldıran kadın asıl şimdi yandı

Plajda oturan başörtülü anne ve kızına saldıran kadın asıl şimdi yandı
Roma kralının değil doğudaki bir aşiret ağasının malikanesi! Maliyeti dudak uçuklattı

Roma kralının değil doğudaki bir aşiret ağasının malikanesi
MSÜ Bando Okulu'nun ilk kadın öğrencilerinden ilham veren çağrı

1831'den beri bir ilk! MSÜ'de tarihi dönem
Çin'in Pasifik'teki füze testi 3 ülkeyi alarma geçirdi! Tepkiler peş peşe geldi

Pasifik'te sular ısındı! Çin'den dünyayı alarma geçiren adım