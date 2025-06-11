Şırnak'ta Veteriner Mobil Kontrol Noktası Kuruldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ta hayvanlarını yaylalara götüren göçerler için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 4 farklı noktada Veteriner Mobil Kontrol Noktası kurularak, besicilere hizmet verilmeye başlandı. Mobil hizmetler sayesinde hayvanların sağlık taramaları yapılırken, banyo ve küpe işlemleri gerçekleştirilerek hayvan sağlığı artırılmaya çalışılıyor.

Şırnak'ta hayvanlarını yaylalara götüren göçerler için Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce 4 yerde "Veteriner Mobil Kontrol Noktası" oluşturuldu.

Besicilere hizmet vermek için Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce Valilik desteğiyle proje hayata geçirildi.

Proje çerçevesinde, İl Özel İdare bütçesinden mobil 4 "hayvan banyoluğu" ve padok çadırlarından oluşan set temin edildi.

Müdürlük, göçerlerin yaylalara gidiş ve kışlaklara dönüş olarak kullandığı Şırnak merkeze bağlı Besta bölgesi, Balveren beldesi ve Yeniaslanbaşar köyü ile Beytüşşebap ilçesindeki Faraşin Yaylası yolunda Veteriner Mobil Kontrol Noktası kurdu.

Veteriner Mobil Kontrol Noktası'nda sağlık taramasından geçirilen, küpe takılan ve banyo yaptırılan hayvanların sevk belgeleri hazırlanıyor.

"Sürülerimizin bereketini artıracağız"

İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Sezgin, AA muhabirine, Şırnak'ın hayvan yetiştiriciliğinde önemli noktalardan biri olduğunu söyledi.

Bölgedeki hayvan varlığını artırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak ve hayvan yetiştiriciliğini daha güçlü kılmak için çeşitli projeler gerçekleştirdiklerini belirten Sezgin, besicilere hizmet için Veteriner Mobil Kontrol Noktaları oluşturduklarını ifade etti.

Sezgin, şöyle konuştu:

"Sürümüzün yayla yoluna çıkması için gerekli hizmeti vermekteyiz. Bu da besicilere zaman kazandırarak hareket alanı konforu sağlamaktadır. Burada sürülerimiz, banyolarda bit, kene gibi haşerelere karşı ilaçlanıyor, temizleniyor. Bu sayede yaylalarımızdaki hastalık sonucu sürü ölümlerini minimize edeceğiz, sürülerimizin bereketini artıracağız, Şırnak'ta küçükbaş hayvancılığını daha da geliştireceğiz."

"Banyo sayesinde hayvanlarımız parazit ve kenelerden arındı"

Besici Mehmet Salih Etke de 1,5 ay önce Güçlükonak ilçesinden Beytüşşebap ilçesindeki Faraşin Yaylası'na gitmek için yola çıktığını belirtti.

Mobil hizmet sayesinde hayvanlarının küpelendiğini belirten Etke, "İzin belgelerimiz hazırlandı. Bizim için çok kolaylık oldu. Hayvanlarımız kene ve diğer haşerelerden banyo sayesinde temizlendi. Hizmet için teşekkür ediyoruz, Allah onlardan razı olsun." dedi.

Besici Dılgeş Aslan ise daha önce hayvanlarının parazitlerden kaynaklı çok sıkıntı yaşadığını dile getirdi.

Mobil hizmetin hayvan sağlığı açısından çok önemli ve değerli olduğunu anlatan Aslan, "Banyo sayesinde hayvanlarımız parazit ve kenelerden arındı. Hayvanlarımızın daha sağlıklı olacağına inanıyoruz. Yola çıkacak besicilere zaman kazandırıldı çünkü belgelerin imzalanması zaman alabiliyor. Bu projeyi hayata geçirdikleri için yetkililere teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
Türkiye'nin 32 yıllık dev şirketi konkordato talebinde bulundu

Türkiye'nin 32 yıllık dev şirketi konkordato ilan etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasak aşk iddiasında kan aktı: Baba ile oğlunu öldürdü, kadını ağır yaraladı

Yasak aşkta kan aktı! Baba ile oğlunu öldürdü, kadını ağır yaraladı
Ferdi Zeyrek'in cenazesini Özgür Özel defnetti

Kardeşe, dosta son veda!
Rusya, Karabağ'ı resmen Azerbaycan toprağı olarak tanıdı

Rusya resmen ilan etti! O bölge Azerbaycan toprağı olarak tanındı
Cevdet Yılmaz'dan CHP kurultay davasına ilişkin açıklama: İki alternatif var

Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan gündem yaratan CHP çıkışı
Annesini bıçaklayıp boğazını kesti

Kebapçıda dehşet! Annesini bıçaklayıp boğazını kesti
Cenaze töreninin önüne geçen görüntü! Kılıçdaroğlu alana alkışlarla girdi

Cenaze töreninin önüne geçen görüntü!
Yaprakları maydanoza benzeyen baldıran otu tadına bakanı zehirliyor

Tadına bakanı ölüme götürüyor! Sakın ağzınıza sürmeyin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.