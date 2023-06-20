Şırnak'ta traktör kazası: 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde, babasının kullandığı traktörden düşüp tekerin altında kalan Muhammed Emir Bakla (8), yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde İdil ilçesi Dirsekli köyünde meydana geldi. Muhammet Emir, iddiaya göre, babası Mehmet Bakla'nın kullandığı plakası öğrenilemeyen traktörden, tarlaya gittikleri sırada dengesini kaybederek düştü. Muhammed Emir, traktörün tekerinin altında kalarak ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından İdil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muhammed Emir, yapılan tüm müdahalelere yaşamını yitirdi. Muhammed Emir'in cansız bedeni, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.