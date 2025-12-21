Haberler

Şırnak'ta traktör devrildi: 12 yaralı

Şırnak'ta traktör devrildi: 12 yaralı
Güncelleme:
Şırnak'ta ağaç dikiminden dönenleri taşıyan traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada toplamda 12 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri bulunmuyor.

ŞIRNAK'ta ağaç dikiminden dönenleri taşıyan traktörün devrilmesi sonucu sürücü ve römorkta bulunanlarla birlikte 12 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde merkeze bağlı Kayaboyun köyü yakınlarından meydana geldi. Gabar Dağı Sırmalı Tepe mevkisinde, ağaç dikimi faaliyetinden dönenlerin bulunduğu K.T. (22) yönetimindeki 73 AH 695 plakalı römork bağlı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi. Kazada römorktakilerle birlikte 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

500

