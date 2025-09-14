Şırnak'ta Trafik Kazası: İki Otomobil Çarpıştı, İki Sürücü Yaralandı
Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Yaralanan sürücüler, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.
Damlarca köyü mevkisinde, S.B. idaresindeki 73 FE 171 plakalı otomobil, S.Y. yönetimindeki 58 BS 073 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücüler burada yapılan ilk müdahalenin ardından Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Berivan Aktuğ - Güncel