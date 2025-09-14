Haberler

Şırnak'ta Trafik Kazası: İki Otomobil Çarpıştı, İki Sürücü Yaralandı

Şırnak'ta Trafik Kazası: İki Otomobil Çarpıştı, İki Sürücü Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Yaralanan sürücüler, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

Damlarca köyü mevkisinde, S.B. idaresindeki 73 FE 171 plakalı otomobil, S.Y. yönetimindeki 58 BS 073 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücüler burada yapılan ilk müdahalenin ardından Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Berivan Aktuğ - Güncel
Kerem Demirbay'ın Galatasaray maçı sonrası elindeki ''GS Store'' poşeti rakip taraftarları çıldırttı

Galatasaray maçı sonrası elindeki poşet rakip taraftarları çıldırttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Volkan Demirel'den Leroy Sane için olay yaratacak iddia

Volkan Demirel'den Leroy Sane için olay yaratacak iddia
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.