Şırnak'ta silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Şırnak'ın İdil ilçesinde akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Yağmurca köyünde akraba iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, av tüfeğiyle açılan ateş sonucu Ömer Y, Ramazan Y. ve Nuri Y. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayda yer aldığı iddiasıyla şüpheli İbrahim Y, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.