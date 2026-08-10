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Cizre'de silahlı kavga: 1'i ağır 2 yaralı

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- Olaya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kale Mahallesi Orhan Doğan Caddesi'ndeki bir iş yerinde akraba olan V.C. ile S.S. arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

V.C., yanında bulundurduğu tabancayla ateş ederek S.S.'yi yaraladı.

Kavgada tarafları ayırmaya çalışan bir kişiyi de darp sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

S.S.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, saldırının ardından kaçan şüpheliyi gözaltına aldı.

Bu arada kavga nedeniyle çevredeki bazı iş yerlerinin camları kırıldığı görüldü.

Kaynak: AA
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