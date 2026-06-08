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Şehit Polis Memuru Ali Karapınar Adına Kütüphane Açıldı

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ŞIRNAK'ta, 2018 yılında görev sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Polis Özel Harekat Memuru Ali Karapınar adına kütüphane açıldı.

ŞIRNAK'ta, 2018 yılında görev sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Polis Özel Harekat Memuru Ali Karapınar adına kütüphane açıldı.

Şırnak Anadolu Lisesi'nde, 64'üncü Dönem Polis Özel Harekat (PÖH) personeli ile Şırnak Anadolu Lisesi'nin katkılarıyla yürütülen 'Kahramanın Gölgesinde Bir Kütüphane' projesi kapsamında, 2018 yılında görev sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Polis Özel Harekat Memuru Ali Karapınar adına kütüphane açıldı. Okulda düzenlenen açılış programına Vali Yardımcısı Muhammet Çiftçi, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ahmet Aktuğ, Okul Müdürü Yıldırım, Polis Özel Harekat personeli, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Kütüphanenin açılış kurdelesi protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler tarafından kesildi. Program kapsamında öğrenciler piyano dinletisi sundu. Müzik öğretmeninin seslendirdiği 'Çanakkale Şarkısı' ise katılımcılara duygusal anlar yaşattı. Eserin ardından salonda bulunanlar sanatçıyı alkışladı.

'ÖĞRENCİLERİMİZİN EN GÜZEL ŞEKİLDE İSTİFADE EDECEKLERİNİ UMUYORUZ'

Açılışta konuşan Vali Yardımcısı Muhammet Çiftçi, "Kitap Birleştirir, Kitap İyileştirir projesi kapsamında Şırnak Anadolu Lisemizin öğrencilerimize sunmuş olduğu bu güzel kütüphaneden öğrencilerimizin inşallah en güzel şekilde istifade edeceklerini umuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz" dedi. (DHA

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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