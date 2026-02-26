Haberler

Şırnak'ta şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yamaçtan devrilen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 73 ABF 814 plakalı otomobil, Taşarası köyü mevkisinde yamaçtan sürüklenerek Habur Çayı'nın kenarına devrildi.

Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.???????

Kaynak: AA / Ekrem Payan
