Şırnak Valiliğinden sağanak ve kar uyarısı
Şırnak Valiliği, Meteoroloji'den alınan bilgilere dayanarak şehrin merkezinde ve ilçelerinde cumartesi gecesinden itibaren kuvvetli sağanak, yüksek kesimlerde ise kar yağışı beklendiğini açıkladı. Vatandaşlar, olası tehlikelere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden alınan bilgilere göre, cumartesi gece saatlerinden itibaren kent merkezi ve ilçelerde kuvvetli sağanak, yüksek kesimlerde ise kar yağışı beklendiği belirtildi.
Paylaşımda, ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yıldırım, heyelan, buzlanma ve don ve çığ tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Kaynak: AA / Ekrem Payan