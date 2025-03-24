Şırnak'ta PKK/KCK Operasyonunda 1 Şüpheli Yakalandı
Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonlarda terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yapılan çalışmalarda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 1 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 17-23 Mart'ta kent merkezi ve ilçelerde terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.
Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel