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Şırnak'ta PKK/KCK Operasyonunda 1 Şüpheli Yakalandı

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Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonlarda terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yapılan çalışmalarda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 1 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 17-23 Mart'ta kent merkezi ve ilçelerde terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
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