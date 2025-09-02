Haberler

Şırnak'ta Orman Yangını: Ekipler Müdahale Ediyor

Şırnak'ta Orman Yangını: Ekipler Müdahale Ediyor
Şırnak'ın Bestler Dereler Bölgesi'nde çıkan orman yangınına itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

ŞIRNAK'ta Bestler Dereler Bölgesi'nde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor.

Bestler Dereler Bölgesi Uğurtepe mevkisindeki ormanda, 03.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ayrıca yangın söndürme helikopteri de bölgeye yönlendirildi. Yangına ekipler, müdahale ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
