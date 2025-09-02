Şırnak'ta Orman Yangını: Ekipler Müdahale Ediyor

ŞIRNAK'ta Bestler Dereler Bölgesi'nde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor.

Bestler Dereler Bölgesi Uğurtepe mevkisindeki ormanda, 03.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ayrıca yangın söndürme helikopteri de bölgeye yönlendirildi. Yangına ekipler, müdahale ediyor.