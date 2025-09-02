Haberler

Şırnak'ta Orman Yangını: Ekipler Mücadele Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ın Bestler Dereler Bölgesi'nde çıkan orman yangınına itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahalede bulunuyor. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

ŞIRNAK'ta Bestler Dereler Bölgesi'nde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor.

Bestler Dereler Bölgesi Uğurtepe mevkisindeki ormanda, 03.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ayrıca yangın söndürme helikopteri de bölgeye yönlendirildi. Yangına ekipler, müdahale ediyor.

Haber ve Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Sağlık Bakanlığı tartışma yaratan iddiayı yalanladı: Cinsiyet değişimine yeni hak tanınmadı

"Cinsiyet değişimi" iddiası gündem oldu, bakanlıktan açıklama geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uğurcan'ı Galatasaray'a satan Ertuğrul Doğan'ı zora sokacak video

Uğurcan'ı Galatasaray'a satan Ertuğrul Doğan'ı zora sokacak video
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.