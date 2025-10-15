Haberler

Şırnak'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı

Güncelleme:
Şırnak'ın Silopi ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü Berhan S., ağır yaralandı. Kaza sonrası sağlık ekipleri olay yerine sevk edilerek, sürücüyü Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Berhan S'nin kullandığı motosiklet, İpekyolu Caddesi Ahmet Kaya Parkı Kavşağı'nda M.O. idaresindeki 27 AHK 908 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü, sağlık ekiplerince Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.???????

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
