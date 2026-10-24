Şırnak'ta motosiklet kamyonete çarptı, sürücü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Şırnak'ta motosiklet kamyonete çarptı, sürücü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şırnak'ta İkizce mevkisinde motosikletin kamyonete çarpması sonucu motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, motosikletteki 1 kişi yaralandı. Yaralılar Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılırken sürücü müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şırnak'ta kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Serhat Bahşiş'in (25) yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, İkizce mevkisinde A.K. idaresindeki 73 SG 448 plakalı kamyonete çarptı.
Kazada motosiklet sürücüsü ile motosikletteki İ.B. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Motosiklet sürücüsü, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Kaynak: AA