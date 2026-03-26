Şırnak Valiliğinden sağanak ve kar uyarısı

Şırnak Valiliği, kuvvetli sağanak ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur uyarısında bulundu.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden alınan bilgilere göre, gece saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli sağanak ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur beklendiği belirtildi.

Paylaşımda, ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yıldırım, heyelan, buzlanma ve don ve çığ tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.