Şırnak Valiliğinden kuvvetli kar yağışı uyarısı

Güncelleme:
Şırnak Valiliği, kent merkezi ile Beytüşşebap, Uludere ve Silopi ilçelerinde yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı beklenildiğini duyurdu. Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, bölgede devam eden kar yağışının yarın akşam saatlerine kadar kent merkezi ile Beytüşşebap, Uludere ve Silopi ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Paylaşımda, ulaşımda aksamalar, tipi ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.???????

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
Haberler.com
500

