Şırnak Valiliğinden kuvvetli kar yağışı uyarısı

Güncelleme:
Şırnak Valiliği, kent merkezinde bu akşam saatlerinden itibaren başlayacak kuvvetli kar yağışının yarın akşam saatlerine kadar süreceğini açıkladı. Kar kalınlığının 10-20 santimetreyi bulması bekleniyor.

Şırnak Valiliği, kent merkezinde bu akşam saatlerinden başlayan ve yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli kar yağışının beklendiğini duyurdu.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, kar kalınlığının 10-20 santimetrenin üzerinde olmasının öngörüldüğü belirtildi.

Paylaşımda, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don ile yüksek kesimlerde tipi, kar örtüsünün yüksek olduğu eğimli bölgelerde ise çığ riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
