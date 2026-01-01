Haberler

Şırnak'ta kuaför, kardan adamı tıraş etti

Erkek kuaförü Halil Atak, Şırnak'taki kar yağışı sonrası iş yerinin önünde yaptığı kardan adamı tıraş ederek çevresindekilere keyifli anlar yaşattı.

ŞIRNAK'ta erkek kuaförü Halil Atak, yaptığı kardan adamı mesleğine uygun şekilde tıraş ederek kendisini izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Şırnak'ta etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkilerken merkeze bağlı Aydınlıkevler Mahallesi'nde kuaför Halil Atak, iş yerinin önüne kardan adam yaptı. Ardından peştamal bağladığı kardan adamı tıraş etmeye başladı. Atak'ın makas ve tarakla kardan adamı tıraş ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, çevredekileri de gülümsetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
