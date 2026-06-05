Şırnak'ta köy sakinlerini korumak için kayalık yamaçlar çelik ağlarla örülüyor

Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Kentli köyünün çevresindeki kayalık yamaçlar köy sakinlerinin güvenliği için çelik ağlarla örülüyor.

Kentli köyü muhtarı Abdulhalim Arslan'ın Valiliğe başvurusu üzerine harekete geçen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince, köyün kuzey, doğu ve batı yönlerindeki hakim noktalarda bulunan ve yerleşim yeri için risk oluşturan yamaçlarda dronla gerçekleştirilen çalışmada, bölgenin detaylı risk haritası çıkarıldı, kayaların büyüklüğü, yerleri ve koordinatları tespit edildi.

Yapılan inceleme ve analiz doğrultusunda kayaların 35 haneli köyde yerleşim yerlerine düşme riskinin ortadan kaldırılması için hazırlanan proje kapsamında çalışma yürütüldü.

Bir yüklenici firmanın dağcılık eğitimi alan 15 kişilik ekibi, AFAD koordinesinde 10 ay önce yaklaşık 8 bin metrekarelik alanda çalışmalara başladı.

Vatandaşların güvenliğinin sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalarla üç yamaç, çelik ağlarla örülüyor, düşme riski bulunan kayalar sabitleniyor, boşlukta olan ve sabitleme imkanı olmayan kayalar da güvenli bir şekilde dinamitle patlatılarak risk azaltılıyor.

"Vatandaşlarımız evlerinde güvenle oturabilecek"

AFAD İl Müdürü Muzaffer İşlek, AA muhabirine, Kentli köyü etrafında bulunan kayaların düşme riski bulunduğunu, köy muhtarı ve sakinlerinin Valiliğe bu sorunun çözüme kavuşturulması amacıyla başvuru yaptığını söyledi.

Valiliğin talimatıyla alanda incelemeler ve tespitler yapıldığını, bir rapor hazırlandığını ifade eden İşlek, "Hazırladığımız raporu AFAD Başkanlığına sunduk. Başkanlığımızın da onayı ile uygulamaya geçtik. Projenin uygulama aşamasının yüzde 95'ini geride bıraktık." dedi.

Proje ile yaklaşık 8 bin metrekare yüzey örtülemesi yaptıklarını ifade eden İşlek, bu kayaları 130 adet 5 metre uzunluğunda çelik bulonlarla (Yapısal elemanları birbirine bağlamak veya çelik yapıları beton zemine sabitlemek için kullanılan, altıgen başlıklı ve vidalı yüksek mukavemetli çelik cıvatalar) kaya kütlesini yerinde sabitlediklerini bildirdi.

İşlek, şunları kaydetti:

"Daha sonra 270 metre uzunluğunda 5 metre yüksekliğinde 5 bin kilojoule enerji önleme kapasitesine sahip bariyer uygulamasını da bitirdik. Bu bariyerler 5 bin kilojoule enerjiye sahip kayaları sönümleyebilen bir özel bariyer sistemidir. Yaptığımız hesaplamalarda 130'a yakın kaya blokunun bariyerle tutturamayacağımızı, yerinde de sabitleyemeyeceğimizi tespit ettik. Bunlar için yurt dışından özel izinlerle getirdiğimiz Piroteknik Kartuş Teknolojisi'ni kullanıyoruz. Yerinde patlayıcılarla küçük parçalara böldükten sonra bu parçaları kontrollü bir şekilde alıp köyden uzaklaştıracağız. Köy sakinlerimiz köyünde huzur içerisinde can ve mal güvenliği tesis edilmiş bir şekilde hayatlarını idame etmeye devam edeceklerdir."

"Çok özel bir teknoloji ile patlatıyoruz"

Köy halkının hayatlarını köylerinde sürdürmek istediğini bildiren İşlek, böyle bir çözüm bularak köyü taşımadan güvenle oturabilecek hale getirdiklerini vurguladı.

İşlek, "Patlatma yapılacak kayayı da parçaları çevreye zarar vermesin diye örtülüyoruz. Çok özel bir teknoloji ile patlatıyoruz. Doğa dostu ve çevreye zarar vermeyen etrafı dağıtmayan bir patlayıcı türüdür. Bu şekilde köydeki vatandaşlarımız can güvenliğini tesis ettik." ifadelerini kullandı.

"Devletimiz bize sahip çıktı"

Köy muhtarı Arslan da köylerinin 3 yamacın içinde tarihi bir yerleşim yerinde bulunduğunu, özellikle kış aylarında kaya düşmesi sonucu büyük sıkıntılar yaşadıklarını anlattı.

Yamaçtan kopan kayaların evlere, ahır ve ağıllarına zarar vererek zaman zaman hayvanlarının telef olmasına yol açtığını ifade eden Arslan, köyün güvenliği için yürütülen çalışmadan memnun olduklarını bildirdi.

Arslan, "Devletimiz bize sahip çıktı. Artık köyde insanlar evlerinde rahat yatabilecek. Destek sunan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Köy sakinlerinden Osman Arslan ise kayaların düşmesinden dolayı büyük sıkıntılar yaşadıklarını söyledi.

Kış aylarında yağmurla kayaların düştüğünü anlatan Arslan, "Can güvenliğimiz için AFAD çalışma yaptı. Hizmet için çok memnunuz. Emeği geçen Valimize, Kaymakamımıza teşekkür ediyoruz. Devletimiz var olsun." ifadelerini kullandı.