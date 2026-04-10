Şırnak'ta 'Kim Var?' sanat etkinliği düzenlendi

Şırnak'ta, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen "Kim Var?" projesi kapsamında müzikal tiyatro düzenlendi.

Şırnak Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından proje kapsamında Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Salonu'nda "Kim Var?" sanat etkinliği yapıldı, öğrencilerin hazırladığı resim sergisi gezildi.

Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Hamza Özcan, etkinlikte yaptığı konuşmada, projenin sadece okul etkinliği olmadığını, maarif anlayışını ve yenilenen eğitim müfredatının ruhunu taşıdığını dile getirdi.

Özcan, "Yeni maarif modeli, 'ezberleyen değil, düşünen, taklit eden değil, inşa eden, kendini arayan değil, kendini geliştiren bir gençlik yetiştirmek zorundayız' diyor. İşte bu tiyatro sahnesindeki her perde bu anlayışın bir yansımasıdır. Gençlerimiz bu oyunla tarihi bir mirası, kültürel bir bilinci ve medeniyet tasavvurunun bir parçası olduklarını bir kez daha kanıtladı." ifadelerine yer verdi.

Daha sonra öğrenciler AK Parti İstanbul Milletvekili, besteci, şair ve piyanist Yücel Arzen Hacıoğulları ile çeşitli marş ve türküleri seslendirdi.

Vali Birol Ekici, etkinliğin ardından Hacıoğulları'na teşekkür ederek, hediye takdim etti.

Programa, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, Çakırsögüt Jandarma Tugay Komutanı Tuğgeneral Şinasi Güçlü, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.