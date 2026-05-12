Şırnak'ta hafif ticari aracın çarptığı işçi öldü

Şırnak'ta yol yapım çalışması sırasında hafif ticari aracın çarpması sonucu işçi Samet Işık hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞIRNAK'ta yol yapım çalışması sırasında hafif ticari aracın çarptığı Samet Işık, hayatını kaybetti. Kazada araçta bulunan 2 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Cizre-Nusaybin kara yolu Çavuşlu köyü mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, yol yapım çalışmasında görevli işçi Samet Işık'a çarptı. Kazada Işık hayatını kaybederken, araçtaki 2 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Samet Işık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çalışma arkadaşları, Işık'ın cansız bedeninin başında gözyaşı döktü. Samet Işık'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Cizre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralılar ise ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
