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Şırnak'ta Kayıp Genç İçin Arama Çalışmaları Sürüyor

Şırnak'ta Kayıp Genç İçin Arama Çalışmaları Sürüyor
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Silopi ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki Hüsamettin Yagettekin'in kaybolmasının ardından Dicle Nehri çevresinde arama çalışmaları devam ediyor. Ailesinin kayıp başvurusunun ardından polis, AFAD ve dalgıç ekipleri bölgedeki aramalara hız verdi.

Şırnak'ta kaybolan 22 yaşındaki genç Dicle Nehri çevresinde aranıyor.

Silopi ilçesinde yaşayan Hüsamettin Yagettekin'den 3 gün önce haber alamayan ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu.

Yapılan çalışmalarda gencin en son Cizre ilçesinde Dicle Nehri kenarındaki Atatürk Parkı'nda görüldüğünün belirtilmesi üzerine dün ekiplerce nehirde ve nehrin çevresinde başlatılan arama çalışması sürüyor.

Afad ve Cizre Belediyesi dalgıç ekipleri nehirde, polis ve jandarma ekipleri de nehrin kenarında arama çalışması yürütüyor.

Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel
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