Sıfır noktasındaki Habur’da kaybolan genç son yolculuğuna uğurlandı

Habur Çayı'nda yaşamını yitiren 28 yaşındaki Erkan Sak, Şırnak Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından gece saatlerinde Habur 2 köyünde, yakınları ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla dualar eşliğinde toprağa verildi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 9 Temmuz'da balık avlamak için gittiği Habur Çayı'na düşerek kaybolan ve günler süren arama çalışmalarının ardından cansız bedenine ulaşılan 28 yaşındaki Erkan Sak, son yolculuğuna uğurlandı.

Şırnak Devlet Hastanesi Morgu'nda Cumhuriyet savcısının talimatıyla gerçekleştirilen otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Erkan Sak'ın cenazesi ailesine teslim edildi.

Gece saatlerinde köyüne getirilen Sak için cenaze töreni düzenlendi. Ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı törende dualar edildi. Helallik alınmasının ardından Erkan Sak'ın cenazesi gözyaşları arasında köy mezarlığında toprağa verildi.

9 Temmuz'da Habur Çayı'nda balık avladığı sırada suya düşerek kaybolan Erkan Sak için AFAD, jandarma, itfaiye ve ilgili kurumların ekipleri günler boyunca arama kurtarma çalışması yürütmüş, Sak'ın cansız bedenine kaybolduğu noktanın yaklaşık 3 kilometre uzağında ulaşılmıştı.