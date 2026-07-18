Haberler

Sıfır noktasındaki Habur’da kaybolan genç son yolculuğuna uğurlandı

Sıfır noktasındaki Habur’da kaybolan genç son yolculuğuna uğurlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

28 yaşındaki Erkan Sak, Habur Çayı'nda balık avlarken suya düşerek hayatını kaybetti. Cenazesi, otopsi sonrası köyünde dualarla toprağa verildi.

Habur Çayı'nda yaşamını yitiren 28 yaşındaki Erkan Sak, Şırnak Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından gece saatlerinde Habur 2 köyünde, yakınları ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla dualar eşliğinde toprağa verildi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 9 Temmuz'da balık avlamak için gittiği Habur Çayı'na düşerek kaybolan ve günler süren arama çalışmalarının ardından cansız bedenine ulaşılan 28 yaşındaki Erkan Sak, son yolculuğuna uğurlandı.

Şırnak Devlet Hastanesi Morgu'nda Cumhuriyet savcısının talimatıyla gerçekleştirilen otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Erkan Sak'ın cenazesi ailesine teslim edildi.

Gece saatlerinde köyüne getirilen Sak için cenaze töreni düzenlendi. Ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı törende dualar edildi. Helallik alınmasının ardından Erkan Sak'ın cenazesi gözyaşları arasında köy mezarlığında toprağa verildi.

9 Temmuz'da Habur Çayı'nda balık avladığı sırada suya düşerek kaybolan Erkan Sak için AFAD, jandarma, itfaiye ve ilgili kurumların ekipleri günler boyunca arama kurtarma çalışması yürütmüş, Sak'ın cansız bedenine kaybolduğu noktanın yaklaşık 3 kilometre uzağında ulaşılmıştı.

Kaynak: Haber Platformu / Halil Azizoğlu
Görevden alınan Ardahan Valisi Çiçekli sessizliğini bozdu

Görevden alınan taytlı vali sessizliğini bozdu
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! İstirahat raporlarında yeni dönem

Milyonları ilgilendiriyor! İstirahat raporlarında yeni dönem
Biyografiyi sildi, telefonları kapattı! Bir milletvekili daha AK Parti'ye geçebilir

Biosunu sildi, telefonu kapalı! Bir vekil daha AK Parti'ye geçiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisindeki sahne Çin'i karıştırdı

Türk dizisindeki sahne Çin'i karıştırdı

Genç kadınla yakalanan Muhammed Cangören, muhabirin sorusuna kızdı

Yaşı: 72! Yakalanınca sinirlendi

Mahmut Orhan iç çamaşırı tezgahını sahneye çevirdi! Alaçatı'da görülmemiş anlar

İç çamaşırı tezgahını sahneye çevirdi
Bağışlanan kıyafetlerden çil çil altın çıktı

Bağışlanan kıyafetlerden çil çil altın çıktı
Dehşete düşüren anlar: Sokak köpekleri 10 yaşındaki çocuğu parçalıyordu

10 yaşındaki çocuk dehşeti yaşadı

20 yıllık yol arkadaşı Haluk Levent'i sattı

20 yıllık yol arkadaşı Haluk Levent'i sattı! Her sözü ayrı olay
Rusya'nın e-ticaret devi vuruldu! Çok sayıda ölü var, büyük yangın çıktı

e-ticaret devi vuruldu! Çok sayıda ölü var, büyük yangın çıktı