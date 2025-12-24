Haberler

Şırnak'ta 2 grup arasında bıçaklı kavga; 1 ağır yaralı, 4 gözaltı
Güncelleme:
Şırnak'ın İdil ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla ağır yaralanırken, dört şüpheli gözaltına alındı. Olay cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde İdil ilçesine bağlı Sırtköy beldesi Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Z.B. ile R.A., D.A., İ.A. ve M.A. arasında bliinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında R.A., yanında bulunan bıçakla Z.B.'yi sırtından yaraladı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Z.B., ilk müdahalenin ardından İdil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Z.B.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, R.A., D.A., İ.A. ve M.A. gözaltına alındı. Soruşturma başlatılırken, diğer yandan kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
