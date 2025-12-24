Şırnak'ta 2 grup arasında bıçaklı kavga; 1 ağır yaralı, 4 gözaltı

ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde 2 grup arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak ağır yaralandı. 4 şüpheli gözaltına alınırken, kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde İdil ilçesine bağlı Sırtköy beldesi Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Z.B. ile R.A., D.A., İ.A. ve M.A. arasında bliinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında R.A., yanında bulunan bıçakla Z.B.'yi sırtından yaraladı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Z.B., ilk müdahalenin ardından İdil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Z.B.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, R.A., D.A., İ.A. ve M.A. gözaltına alındı. Soruşturma başlatılırken, diğer yandan kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.