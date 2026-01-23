Haberler

Şırnak'ta kardan 35 köy yolu kapandı, uçuşlar iptal edildi

Güncelleme:
Şırnak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 35 köy yolu ulaşıma kapanırken, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'ndaki uçuşlar iptal edildi. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 2 metreyi buldu; kar küreme ve yol açma çalışmaları sürüyor.

ŞIRNAK'ta gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı nedeniyle 35 köy yolu ulaşıma kapanırken, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda uçuşlar iptal edildi.

Kentte gece boyunca aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Kent merkezinde cadde ve sokaklar beyaza bürünürken, park halindeki araçların üzeri karla kaplandı. Yoğun yağış sonrası merkeze bağlı 5, Beytüşşebap ilçesinde 21, Uludere ilçesinde ise 9 köy yolu ulaşıma kapandı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer 1 metreyi aşarken, Beytüşşebap ilçesinde ise 2 metreye ulaştığı bildirildi. Kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri bölgede kar küreme ve yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye ekipleri ise kent merkezinde buzlanma riskine karşı kar temizleme ve tuzlama çalışmaları yaparak sürücü ve yayaların güvenliği için önlem aldı.

UÇUŞLAR İPTAL

Öte yandan, yoğun kar yağışı nedeniyle Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı uçuşlara kapatıldı. Pistte kar temizleme çalışmaları sürerken, bugün yapılması planlanan Ankara-Şırnak, Şırnak-Ankara, Sabiha Gökçen-Şırnak, Şırnak-Sabiha Gökçen, İstanbul-Şırnak ve Şırnak-İstanbul seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiği bildirildi.

Haber: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
