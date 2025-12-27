Haberler

Şırnak'ta kar nedeniyle yolda mahsur kalanlar ekiplerce kurtarıldı

Şırnak'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda kalan 24 araç, bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı ve yol ulaşıma açıldı.

Şırnak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalanlar ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Dün akşam saatlerinde etkili olan kar ve tipi yüzünden Şırnak-Siirt kara yolu Aslanbaşar köyü yakınlarındaki Birini mevkisi, Uludere ilçesi Gülyazı Betonpınar mevkisi ile Kaymakamçeşme köyü mevkisinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle 24 araç yolda kaldı.

İhbar üzerine bölgeye İl Özel İdaresi, AFAD ve Karayolları 98. Şube Şefliği ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla yol ulaşıma açıldı. Vatandaşlar, ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ekrem Payan
