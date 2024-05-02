Şırnak'ta kamyonet ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı
Şırnak'ın İdil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonet ile kamyon çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar İdil Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Şırnak'ın İdil ilçesinde kamyon ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
İ.G. yönetimindeki 06 COE 036 plakalı kamyon, İdil-Midyat kara yolunun Toklu köyü kavşağında M.C.A. idaresindeki 34 LD 9817 plakalı kamyonetle çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler yaralandı. İ.G. sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.
Yaralılar, ambulansla İdil Devlet Hastanesine kaldırıldı.