Şırnak'ta şarampole devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
Şırnak-Cizre kara yolunda kontrolden çıkan kamyonun şarampole devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Şırnak'ta şarampole devrilen kamyonunun sürücüsü yaralandı.
F.B. (33) idaresindeki 06 GC 6655 plakalı kamyon, Şırnak-Cizre kara yolunun 30. kilometresi Tüneller mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sürücü, Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ekrem Payan