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Şırnak'ta Kalp Krizinden Hayatını Kaybeden Güvenlik Korucusu Hamza Ayaz, Mardin'de Toprağa Verildi

Şırnak'ta Kalp Krizinden Hayatını Kaybeden Güvenlik Korucusu Hamza Ayaz, Mardin'de Toprağa Verildi
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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde kalp krizi geçiren güvenlik korucusu Hamza Ayaz, düzenlenen dualarla Mardin'in Dargeçit ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Törene çok sayıda resmi ve askeri yetkili katıldı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden güvenlik korucusu Hamza Ayaz'ın cenazesi, memleketi Mardin'in Dargeçit ilçesinde toprağa verildi.

Şırnak'ta, 23. Piyade Tümen Komutanlığında Ayaz için düzenlenen törende, İl Müftüsü Orhan Örnek tarafından dua okundu.

Basına kapalı gerçekleştirilen törene, Vali yardımcıları Talha Altuntaş ve Hasan Hüseyin Alpaslan, Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Birlik, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, kurum temsilcileri ve askerler katıldı.

Törenin ardından Ayaz'ın cenazesi helikopterle memleketi Mardin'in Dargeçit ilçesine gönderildi.

Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığı'nda da Ayaz için tören yapıldı.

Ayaz'ın Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu, İl Müftüsü Enver Türkmen tarafından dua okundu.

Cenaze, kırsal Sümer Mahallesi'nde kılınan namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Ayaz'ın oğluna Türk bayrağını teslim etti.

Ayaz'ın evli ve 6 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Cenaze törenine, Vali Yardımcısı Hasan Kurt, Dargeçit Kaymakamı Muhammed Enes İpek, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, MHP Mardin İl Başkanı Ferhan Bozkuş, güvenlik korucuları ve askerler katıldı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
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