Şırnak'ta Kalp Krizi Geçiren Astsubay Çavuş Hasan Çoban'ın Cenazesi İzmir'de Toprağa Verildi

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Şırnak'ta geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 23 yaşındaki Astsubay Çavuş Hasan Çoban, İzmir'de düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Şırnak'ta iki gün önce geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Astsubay Çavuş Hasan Çoban'ın cenazesi, İzmir'de toprağa verildi.

Çoban (23) için öğle vakti Basmane Çorakkapı Camisi'nde tören düzenlendi.

Çoban'ın ailesi ve yakınları camide taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine Ege Ordu Komutan Yardımcısı Tümgeneral Emre Tayanç, siyasi parti temsilcileri, meslektaşları ve vatandaşlar da katıldı.

Çoban'ın naaşı, cenaze namazının ardından Kaynaklar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: AA / Melike Balkaya - Güncel
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