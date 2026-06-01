Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 62 şüpheliye adli işlem uygulandı

Şırnak'ta 25-31 Mayıs tarihlerinde düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 62 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Operasyonlarda çok sayıda kaçak cep telefonu, sigara, elektronik sigara ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte 25-31 Mayıs'ta asayiş ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

Bu kapsamda, 1 gram esrar, uyuşturucu aparatı, dedektör, gümrük kaçağı 154 cep telefonu, 12 bin 705 paket sigara, 985 elektronik sigara ve likiti, 49 kilogram nargile tütünü, 196 muhtelif hırdavat malzemesi, 60 tekstil ürünü, 20 kozmetik ve süs eşyası ile 265 muhtelif malzeme ele geçirildi, 62 şüpheliye adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan
