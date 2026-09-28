Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 36 şüpheli hakkında işlem yapıldı

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Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 36 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 21-27 Eylül'de terörün finans kaynaklarının önlenmesine yönelik kaçakçılıkla mücadele kapsamında kent merkezi ve ilçelerde operasyonlar düzenlendi.

Bu kapsamda, bazı adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 0,68 gram eroin, 4,50 gram skunk ve 49 sentetik ecza maddesi ele geçirildi, 6 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Öte yandan Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, çeşitli suçlardan 30 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Kaynak: AA