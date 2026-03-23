Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 1 kişi tutuklandı

Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında yakalanan 65 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince, kentte 16-22 Mart'ta asayiş ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 2 bin 282 sentetik uyuşturucu hap, 15 gram sentetik uyuşturucu, 4 gram esrar, gümrük kaçağı 26 cep telefonu, 21 bin 320 paket sigara, 168 elektronik sigara ve likiti, 68 kilogram nargile tütünü, 4 bin 124 muhtelif hırdavat malzemesi, 1307 tekstil ürünü, 640 kozmetik ve süs eşyası ile 157 muhtelif malzeme ele geçirildi.

Yakalanan 65 şüpheliden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem yapıldı.