Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında yakalanan 56 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 25-31 Mayıs'ta terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında kent merkezi ve ilçelerde operasyonlar düzenlendi.

Bu kapsamda, bir haftada bazı adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 2,36 gram esrar, 4,16 gram sentetik uyuşturucu, 4,66 gram eroin, 4,39 gram kokain, 3,85 gram bonzai, 2,83 gram skunk, bong aparatı, gümrük kaçağı 163 bin paket sigara, 80 bin 444 sigara sarma kağıdı, 6 bin 915 muhtelif ilaç, 7 bin 344 termos, elektronik malzeme, ayakkabı, 555 gözlük, 50 puro, 77 elektronik sigara ve 4 cep telefonu ele geçirildi, gözaltına alınan 38 şüpheliden 3'ü sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ayrıca, Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan 18 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.