Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 111 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Güncelleme:
Şırnak'ta gerçekleştirilen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında, 111 şüpheli yakalanarak adli işlemler başlatıldı. Operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeleri ve gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi.

Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında yakalanan 111 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte 5-11 Ocak'ta asayiş ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 5 gram metamfetamin, 47 gram kokain, 3 bin 56 litre motorin, gümrük kaçağı 169 cep telefonu, 22 bin 928 paket sigara, 41 kilogram nargile tütünü, 46 litre alkol, 2 bin 143 muhtelif hırdavat malzemesi, 3 bin 181 tekstil ürünü, 2 bin 528 kozmetik ve süs eşyası ile 1220 muhtelif malzeme ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 111 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
