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Şırnak'ta JASAT çalışmasıyla aranan 73 şüpheliden 10'u tutuklandı

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Valilik açıklamasına göre, Şırnak'ta JASAT ekiplerince 5-11 Ekim'de arananların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmada çeşitli suçlardan aranan 73 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanırken, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan 73 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, 5-11Ekim'de arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, çeşitli suçlardan aranan 73 şüpheli yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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