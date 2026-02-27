Şırnak'ta işçileri taşıyan minibüs devrildi: 9 yaralı
Şırnak'ta bir minibüsün devrilmesi sonucu 9 işçi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edilirken, yaralıların durumu iyi.
Kaza, sabah saatlerinde Kızılsu köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 72 ACE 644 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada araçtaki 9 işçi yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık, emniyet, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı