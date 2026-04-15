Şırnak'ta göçük altında kalan mühendis hayatını kaybetti

ŞIRNAK'ta okul inşaatında çalışan inşaat mühendisi Murat Bektaş (32), su gideri için açılan 2 metre derinliğindeki çukurda ölçüm yaptığı sırada meydana gelen göçükte toprak yığını altında kaldı. Çevredekiler tarafından çıkarılan Bektaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Balveren Beldesi Balveren İlkokulu inşaatı alanında meydana geldi. Okulun istinat duvarının dışında, pis su gideri için açılan yaklaşık 2 metre derinliğinde ve 1,5 metre genişliğindeki çukura ölçüm yapmak için inen inşaat mühendisi Murat Bektaş'ın üzerine toprak göçtü. Toprak yığını altında kalan Bektaş, çevredekilerin müdahalesiyle çıkarılarak Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bektaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı