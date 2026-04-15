Haberler

Şırnak'ta göçük altında kalan mühendis hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ta, okul inşaatında çalışan inşaat mühendisi Murat Bektaş, su gideri için açılan çukurda meydana gelen göçükte toprak yığınının altında kalarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞIRNAK'ta okul inşaatında çalışan inşaat mühendisi Murat Bektaş (32), su gideri için açılan 2 metre derinliğindeki çukurda ölçüm yaptığı sırada meydana gelen göçükte toprak yığını altında kaldı. Çevredekiler tarafından çıkarılan Bektaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Balveren Beldesi Balveren İlkokulu inşaatı alanında meydana geldi. Okulun istinat duvarının dışında, pis su gideri için açılan yaklaşık 2 metre derinliğinde ve 1,5 metre genişliğindeki çukura ölçüm yapmak için inen inşaat mühendisi Murat Bektaş'ın üzerine toprak göçtü. Toprak yığını altında kalan Bektaş, çevredekilerin müdahalesiyle çıkarılarak Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bektaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

