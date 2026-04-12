Şırnak'ta ikinci kez çığ düşen yolda temizlik çalışması

ŞIRNAK'ta, ikinci kez çığ düşen Uludere ilçesi ile Uzungeçit beldesi arasındaki kara yolunda başlatılan temizlik çalışması sürüyor.

Şırnak'ta, ikinci kez çığ düşen Uludere-Uzungeçit kara yolunda ulaşım tamamen durdu. Bölgede trafiğin yeniden normale dönmesi için Karayolları ekipleri, Uzungeçit Belediyesi ve bölgede faaliyet yürüten enerji nakil hattı firmasına ait ekipler koordineli çalışma başlattı. Kar kütlelerinin yoldan temizlenmesi için bölgeye 5 araç sevk edildi. Ekiplerin zorlu hava şartlarında yürüttüğü hummalı çalışma da drone ile görüntülendi. Görüntülerde çığın büyüklüğü ve ekiplerin karla mücadelesi yer aldı. Yolun trafiğe açılması için bölgedeki çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı