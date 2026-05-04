Şırnak'ta Sağanak Sel ve Ulaşım Sorunlarına Yol Açtı
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde sağanak etkili oldu.
İlçede dün başlayan bugün de etkisini sürdüren sağanak nedeniyle Habur Çayı taştı.
Beytüşşebap-Faraşin kara yolu suyun sürüklediği taşlar nedeniyle ulaşıma kapandı.
Ayvalık köyünde ise 4 evi su bastı, köy yolunda çökme meydana geldi.
Köyde bulunan Şehitler Köprüsü de sular altında kaldı.
Beytüşşebap Kaymakamlığı ve İlçe Özel İdaresi ekipler köyde çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Fadıl Aslan