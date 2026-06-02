Şırnak'ta İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı

Şırnak Valisi Birol Ekici başkanlığında düzenlenen toplantıda asayiş, uyuşturucuyla mücadele, düzensiz göç ve trafik tedbirleri ele alındı. Vali Ekici, kentin Türkiye'nin en güvenli şehirlerinden biri olduğunu belirtti.

Şırnak'ta, İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı düzenlendi.

Vali Birol Ekici başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, asayiş, genel güvenlik, uyuşturucuyla mücadele, düzensiz göç, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele ile trafik tedbirleri ele alındı.

Toplantıda ayrıca geçen aya ilişkin genel değerlendirme yapıldı.

Vali Ekici, kentte güvenlik ve asayiş tedbirlerinin en üst düzeyde uygulandığını, Türkiye'nin en güvenli şehirlerden birinin de Şırnak olduğunu belirtti.

Kurban Bayramı tatili boyunca emniyet ve jandarma tarafından alınan tedbirler sayesinde kentte ölümlü kazanın yaşanmadığını bildiren Ekici, bu süreçte yapılan denetim ve operasyonlarda aranan 44 kişinin yakalanarak adli makamlara sevk edildiğini kaydetti.

Ekici, "Şırnak'ın huzur ve refahı için güvenlik birimlerimiz 7 gün 24 saat esaslı çalışmalarını yürütmektedir." dedi.

Toplantıya, 23. Piyade Tümen Komutan Vekili Tuğgeneral Levent Kaya, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Miktat Dörtok, Vali Yardımcıları Murat Çiçek, Muhammet Çiftci ve Hasan Hüseyin Alpaslan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, kaymakamlar ve kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan
