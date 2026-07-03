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Şırnak'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

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Şırnak Şehri Nuh Platformu üyeleri, cuma namazı sonrası düzenledikleri basın açıklamasıyla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. Açıklamada, Gazze'deki insani krizin 1000. gününe dikkat çekilerek sessiz kalmanın ihanet olduğu vurgulandı.

ŞIRNAK Şehri Nuh Platformu üyeleri, cuma namazının ardından düzenledikleri basın açıklamasıyla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Şırnak Merkez Ulu Cami'de cuma namazının ardından bir araya gelen platform üyeleri, 'Gazze'ye sessizlik insanlığa ihanettir' yazılı pankart açtı. Grup, 'Şırnak'tan Gazze'ye direnişe bin selam' ve 'Katil İsrail Filistin'den defol' sloganları attı. Platform adına basın açıklamasını okuyan Hamza Tatar, Gazze'de yaşanan insani krizin 1000'inci gününe ulaştığını belirterek, "Bugün Gazze'de yaşanan büyük insani felaketin 1000'inci günündeyiz. Tam bin gündür dünyanın gözü önünde çocuklar öldürülüyor. Anneler evlatlarını toprağa verirken, babalar enkazların arasında umut arıyor. Hastaneler, okullar, ibadethaneler ve yaşam alanları yıkılıyor. Açlık, susuzluk ve zorunlu göç milyonlarca insanın kaderi haline getiriliyor. ve bütün bunlar, insanlığın gözleri önünde yaşanıyor" dedi.

'1000 GÜNDÜR VİCDANLAR HESAP VERİYOR'

Gazze'de hayatını kaybeden sivilleri rahmetle andıklarını, yaralılara acil şifalar dilediklerini ifade eden Tatar, "Gazze, vicdanın adıdır. Gazze, insanlığın sınavıdır. Gazze, adaletin ölçüsüdür. Biz biliyoruz ki mazlumun duası, zalimin gücünden büyüktür. Tanklar, uçaklar ve bombalar; hakikati, merhameti ve adalet arayışını sonsuza kadar susturamaz. 1000 gündür Gazze kanıyor. 1000 gündür insanlık sınıfta kalıyor. 1000 gündür vicdanlar hesap veriyor. Bugün sessiz kalmayacağız. Çünkü sessizlik bazen en ağır ortaklıktır. Çünkü Gazze yalnızca Filistin'in değil, insanlığın meselesidir. Gazze özgür oluncaya, çocuklar güven içinde yaşayıncaya ve bölgede adil bir barış tesis edilinceye kadar vicdanımızla konuşmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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