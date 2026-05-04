Şırnak'ta Faraşin Yaylası'nda kar yağışı

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesindeki 2 bin 625 metre rakımlı Faraşin Yaylası'na mayıs ayında kar yağdı. Yaylada kar kalınlığının bazı noktalarda 30 santimetreye ulaştığı bildirildi.

Beytüşşebap ilçesi Faraşin Yaylası'nda dün gece saatlerinde başlayan sağanak, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Yüksek kesimlerde etkisini artıran kar yağışıyla yayla kısa sürede beyaza büründü. Bazı noktalarda kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı, yoğun yağış nedeniyle yayla yollarının ulaşıma kapandığı belirtildi. Besicilerin ani kar yağışı sonrası hayvanlarını korunaklı alanlara almak için çalışma yaptığı, olumsuz hava koşullarının bölgede yaşamı olumsuz etkilediği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı