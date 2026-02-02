Beytüşşebap'ta çığ kamerada

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde düşen çığ, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Beytüşşebap ilçesine bağlı Ayvalık köyü yakınında meydana geldi. İlçede son dönemde etkili olan yoğun kar yağışının ardından, dağ yamacında biriken kar kütlesi koparak sürüklendi. Önüne çıkan ağaçları devirerek ilerleyen çığ, yerleşim alanlarına ulaşmadan durdu. Çığın herhangi bir can ya da mal kaybına yol açmadığı öğrenilirken, yaşananlar çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, kar kütlelerinin hızla yamaçtan aşağıya doğru aktığı ve ağaçları sürüklediği anlar yer aldı. Yetkililer, bölgede çığ riskinin devam ettiğini belirterek, dikkatli olunması konusunda uyardı.

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,