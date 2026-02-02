Haberler

Beytüşşebap'ta çığ kamerada

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde meydana gelen çığ olayı, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Yoğun kar yağışı sonrası dağ yamacındaki kar kütlesinin kopması sonucu gelişen olayda can ya da mal kaybı yaşanmadığı bildirildi. Yetkililer, bölgedeki çığ riskine karşı dikkatli olunması konusunda uyardı.

Olay, akşam saatlerinde Beytüşşebap ilçesine bağlı Ayvalık köyü yakınında meydana geldi. İlçede son dönemde etkili olan yoğun kar yağışının ardından, dağ yamacında biriken kar kütlesi koparak sürüklendi. Önüne çıkan ağaçları devirerek ilerleyen çığ, yerleşim alanlarına ulaşmadan durdu. Çığın herhangi bir can ya da mal kaybına yol açmadığı öğrenilirken, yaşananlar çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, kar kütlelerinin hızla yamaçtan aşağıya doğru aktığı ve ağaçları sürüklediği anlar yer aldı. Yetkililer, bölgede çığ riskinin devam ettiğini belirterek, dikkatli olunması konusunda uyardı.

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
