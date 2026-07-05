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Şırnak'ta anma töreni dönüşü 4 kaza: 1 ölü, 30 yaralı

Şırnak'ta anma töreni dönüşü 4 kaza: 1 ölü, 30 yaralı
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Şırnak Cudi Dağı'ndaki Hz. Nuh'u Anma Töreni sonrası dönüş yolunda meydana gelen 4 ayrı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6'sı ağır 30 kişi yaralandı.

ŞIRNAK'ta Cudi Dağı'nda düzenlenen Hz. Nuh'u Anma Töreni'nin ardından dönüş yolunda meydana gelen 4 ayrı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6'sı ağır 30 kişi yaralandı.

Cudi Dağı'nın Sefine bölgesinde düzenlenen Hz. Nuh'u Anma Töreni'nin ardından dönüş yapan araçların bulunduğu güzergahta farklı noktalarda 4 ayrı kaza meydana geldi. İhbar üzerine kaza bölgelerine çok sayıda sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri bölgelerde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 30 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 6'sının hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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