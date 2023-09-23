Şırnak'ta domuz sürüsüne açılan ateş sonucu kazara av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti

Şırnak'ın Toptepe Köyü'nde domuz sürüsünün zarar vermemesi için av tüfeğiyle nöbet tutan kişi, kazara ateş sonucu vuruldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan kişi, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.