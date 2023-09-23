Şırnak'ta domuz sürüsüne açılan ateş sonucu kazara av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti
Şırnak'ın Toptepe Köyü'nde domuz sürüsünün zarar vermemesi için av tüfeğiyle nöbet tutan kişi, kazara ateş sonucu vuruldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan kişi, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Şırnak'ta domuz sürüsüne açılan ateş sonucu kazara av tüfeğiyle vurulduğu iddia edilen kişi öldü.
İddiaya göre, merkeze bağlı Toptepe Köyü'nde O.P, R.D. ve arkadaşları, domuz sürüsünün ekili alanlara zarar vermemesi için av tüfekleriyle bahçelik bölgede nöbet tutmaya başladı.
Bir süre sonra domuz sürüsünün ortaya çıkmasıyla R.D. üzerine gelen sürüye ateş açtı.
Saçmaların kazara isabet ettiği O.P. ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan O.P, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olaya ilişkin R.D. gözaltına alındı.