Şırnak'ta devrilen tankerin sürücüsü yaralandı
Şırnak'ta akaryakıt tankerinin devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.
Şırnak'ta akaryakıt tankerinin devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.
C.G. (49) idaresindeki 33 AYR 360 plakalı akaryakıt yüklü tanker, Kasrik beldesi Resor mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü aracın kabin bölümünde sıkıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılan C.G, sağlık ekiplerince Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
C.G'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA