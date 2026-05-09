Şırnak'ta serinlemek için dereye giren Vefa, boğuldu

Şırnak'ta serinlemek için girdiği derede akıntıya kapılan 17 yaşındaki Vefa Yıldırım boğuldu. Olay sonrası sağlık ekipleri müdahalede bulundu ancak Yıldırım kurtarılamadı.

ŞIRNAK'ta serinlemek için girdiği derede akıntıya kapılan Vefa Yıldırım (17), boğuldu.

Olay, öğleden sonra merkeze bağlı Güneyce köyünde meydana geldi. Vefa Yıldırım ve arkadaşı, iddiaya göre serinlemek için köyden geçen dereye girdi. Deredeki akıntıya kapılan iki arkadaştan Vefa Yıldırım, suda kaybolurken, diğeri ise kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan Yıldırım'ın kalbinin durduğu belirlendi. Sağlık ekibinin kalp masajı yaptığı Yıldırım, ambulans ile Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalbi tekrar duran Yıldırım, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Yıldırım'ın cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü.

Jandarma, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
