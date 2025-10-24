Şırnak'ta Çobanı Av Tüfeğiyle Yaraladı
Şırnak'ın Başağaç köyünde, çoban M.A ile bir çiftçi arasında çıkan tartışma sonucu, İ.C. çobanı av tüfeğiyle bacağından vurarak yaraladı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, saldırgan jandarma tarafından gözaltına alındı.
Başağaç köyünde çobanlık yapan M.A'ya ait hayvanların İ.C'nin arazisinde otladığı gerekçesiyle taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
İ.C, M.A'yı av tüfeği ile bacağından vurarak yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan M.A. ambulansla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İ.C. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel